現在ニューヨークを拠点に活動するお笑いタレントの渡辺直美（37）が、10日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。米国で売れたいとの願望を明かした。渡辺が米国でトークライブを開催する様子や、日本との知名度のギャップに苦悩する姿にオードリー若林正恭は「ニューヨークで若手芸人でやってるの？」と質問。渡辺は「そうですよ」と答えた。若林は「『売れてえ！』って思ってるの？」と質問。渡