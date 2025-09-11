「うちの子、スマホゲームに毎月2000円も課金してるんだけど…」ある日、都内に住む姉からこんな話を聞きました。まだ小学生の子どもが自分のお小遣いで課金をしていると聞いて、正直ちょっと驚きました。 本記事では月2000円という金額が平均的かどうかを検証します。また、子どもの金銭感覚を育てるために、大人ができる見守り方や課金との付き合い方についても考えていきます。 課金する小学生の中では「平