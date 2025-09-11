ピアニストでYouTuberのハラミちゃんが、9月10日に放送されたトーク番組「上田と女が吠える夜」（日本テレビ系）に出演。ピアニストならではの“苦手な家事”について語った。「家事から逃げたい女」というテーマで、家事が苦手だという出演者がそれぞれのエピソードを披露。ハラミちゃんは「私はずっと料理が本当にダメで……ピアノをずっとやっていたので、ピアニストって、基本的に包丁を触っちゃいけないというルールがあって