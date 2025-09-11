ＪＲＡは９月１１日、ジョアン・モレイラ騎手＝ブラジル＝に短期免許を交付したことを発表した。期間は９月１３日から２８日まで。身元引受調教師は堀宣行調教師＝美浦＝、契約馬主は里見治氏。今春の短期免許取得時にはサトノレーヴで高松宮記念、エンブロイダリーで桜花賞、ミュージアムマイルで皐月賞とＧ１・３勝の大暴れ。今年２度目となる短期免許最終日のスプリンターズＳ（９月２８日、中山・芝１２００メートル）では