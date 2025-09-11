西武は１１日、８月２７日・日本ハム戦（ベルーナＤ）の試合中に発生した停電について原因を公表。「西武鉄道が２０２５年２月に実施した西武鉄道山口線斜面整備工事において、鉄道敷地内の地中に埋設されていたベルーナドームへ送電する高圧ケーブルを破損させていたことが判明。その後、８月２７日の降雨により破損箇所に雨が浸水した影響で停電が発生した」と推察されるとして、公式ホームページで謝罪した。停電は西武１点