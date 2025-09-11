史上最速優勝を決めた阪神が10日、DeNAに連敗を喫した。相手の先発左腕・東から初回に1点を先制したものの、その後は五回まで無失点に封じられ、1−6の完敗だった。【もっと読む】巨人阿部監督はたった1年で崖っぷち…阪神と藤川監督にクビを飛ばされる3人の監督前日は同じ左腕のケイに7回をゼロ封、散発3安打に抑え込まれた。テレビ解説の岡田前監督が「クライマックスで当たるようになると、いい感じはしない」と心配してい