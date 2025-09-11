俳優の平方元基さん（39）が体調不良のため、出演予定だったミュージカル『SPY×FAMILY』を降板することや、11月と来年2月に開催を予定していたファンイベントも中止となることが10日、公式サイトで発表されました。公式サイトでは「平方元基ですが、体調不良により養生に努めさせていただくこととなりました」と発表。これに伴い、森崎ウィンさんとWキャストでロイド・フォージャー役を演じる予定だったミュージカル『SPY×FAMILY