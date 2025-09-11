ドジャース・山本由伸投手（27）の次回登板が、12日午後7時15分（日本時間13日午前11時15分）開始の敵地でのジャイアンツ戦に決まった。球団が10日（同11日）に発表した。山本は前回登板の6日のオリオールズ戦で9回2死までノーヒットノーラン投球。「あと1人」で大記録を逃した。そこから中5日の登板で今季12勝目を目指す。