「ドジャース９−０ロッキーズ」（１０日、ロサンゼルス）ドジャースが８度目の完封勝利、１４安打９得点の大勝で４連勝。２位パドレスが敗れたため、３差となり、優勝マジック１３が再点灯した。この日は今季４度目のボブルヘッドデーだった大谷翔平投手は「１番・指名打者」で出場。二回の第２打席で５戦連続安打、２戦連続適時打となる右前適時打を放つなど、３打数１安打１打点で勝利に貢献した。初回の第１打席は中飛に