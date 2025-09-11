タレント鈴木紗理奈（47）武田真治（52）が10日放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。共演したフジテレビ系人気番組「めちゃ×2イケてるッ!」の思い出を振り返った。2人は同番組の前身となった「めちゃ×2モテたいッ!」（95年）で初共演。武田が、共演の雛形あきこ（47）に比べてツッコミやすい紗理奈の性格を語ると、紗理奈は「私は男兄弟で育ったから、男の荒いノリっていうのは子どもの頃から。そうい