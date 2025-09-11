タレント遙洋子が11日、コメンテーターを務めるフジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。市議会を解散した静岡県伊東市の田久保真紀市長について私見を述べる中、元衆院議員の杉村太蔵氏から反論を受けるシーンがあった。学歴詐称疑惑をめぐり市議会から不信任決議を受けていた田久保氏は10日、議会の解散を決断。40日以内に市議選が行われることになった。遙は「応援したいところですけどね、女性のリーダ