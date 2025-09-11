お笑いコンビ、キングコング西野亮廣（45）が、10日深夜放送のニッポン放送「キングコングのオールナイトニッポン」（水曜深夜1時）に相方の梶原雄太（45）とともに生出演。9月からタイに移住して芸能活動することを発表したお笑いコンビ、TKOの木下隆行（53）に夢中だと明かした。西野が「意外と梶原さんの知らない西野で言うと、最近ね、やっぱね、TKOの木下さんを追ってしまう。おもろい」と切り出すと、梶原は爆笑した。梶原が