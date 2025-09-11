ユーチューバーとしても人気の高い元プロレスラー長州力（73）が11日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。テレビ局などで番組出演すると、楽屋に張ってある名前に「小」の字を勝手に入れるイタズラをしていると話した。MCハライチ岩井勇気から「自分のモノマネをしてくる人には寛容だと思う。ただ、長州小力がパラパラを踊り出したときは違うと思った、っぽい」と、モノマネ芸人の芸について問われると、