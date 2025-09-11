前週、DPワールド（欧州）ツアー「アムジェン・アイルランドオープン」を制したローリー・マキロイ（北アイルランド）は今週、同ツアーのフラッグシップ大会の「BMW・PGA選手権」（9月11〜14日）に出場。開幕2日前の9日、会場のウェントワースで会見に臨むと、「2025年が特別な1年」になった理由の1つを明かした。【写真】メジャーリーガー・菅野智之らとハワイ合宿米PGAツアーとDPワールドツアーの2つのメンバーシップを維持する