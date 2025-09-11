＜ソニー 日本女子プロ選手権初日◇11日◇大洗ゴルフ倶楽部（茨城県）◇6840ヤード・パー72＞大洗GCを舞台に行われる、今季国内女子メジャー第2戦の第1ラウンドが進行している。【写真】笑顔もかわいい！韓国のキューティフルが登場！全ての午前組が18ホールの競技を終え、小林光希が6バーディ・2ボギーの「67」をマークし、4アンダーで単独首位に立っている。1打差の2位に佐藤心結、2打差3位タイにキム・スジ（韓国）、ルーキ