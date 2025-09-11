＜マイナビカップ最終日（一日競技）◇11日◇瀬田ゴルフコース北コース（滋賀県）◇6351ヤード・パー72＞ツアー外競技マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー第8戦「マイナビカップ」が一日競技で開催されている。【写真】ネクヒロ卒業生！都玲華＆青木香奈子のドレス姿全選手が前半9ホールを終え、前週のプロテスト第2次予選を突破し、最終進出を果たした桑村美穂が5アンダーで首位に立っている。2打差2位には同じく最終プロ