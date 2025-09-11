迷いながら打つと、脳から筋肉への指令がスムーズに伝わらず、思いもよらぬミスをしてしまうという。迷いを断つには決断力を高めるしかない。そこで、決断力の効果的な高め方を教えてもらった。【写真】“ゆっくり素振り”も効果的！ 迷いを断ち切る「決断力」の高め方10選ピンまでの残り距離に応じた番手選びやインパクトの力加減などを決めきれないまま打って大ミス……。己の決断力の低さに落ち込んだ経験がある人も多いのでは