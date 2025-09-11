＜マイナビカップ 事前情報◇10日◇瀬田ゴルフコース北コース（滋賀県）◇6351ヤード・パー72＞米・ハワイ出身、エイミー・コガの妹・ジェニファーがマイナビ ネクストヒロインゴルフツアー（ネクヒロ）に初出場する。【写真】こちらがお姉さんのエイミーです現在は大阪とハワイの2拠点で生活。「夏は日本にいて、冬はハワイ」と国内外を飛び回りながら練習に励んでいる。昨年末行われた豪州（WPGA）ツアー予選会では、2位に入り、