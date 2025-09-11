＜ソニー 日本女子プロ選手権事前情報◇10日◇大洗ゴルフ倶楽部（茨城県）◇6840ヤード・パー72＞昨年11月、最終プロテストを受けるひとりとして大洗GCを訪れた時は、「大袈裟に言ったら、“落ちたら人生の終わり”みたいな気持ちでした」と大きなプレッシャーを背負っていた。だが先週の「ゴルフ5レディス」で初優勝を挙げたルーキーの荒木優奈は、「今週はそこまで自分を追い込む感じはなくて、すごい楽しみ」と、あの時とは“