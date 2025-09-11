＜ソニー 日本女子プロ選手権事前情報◇10日◇大洗ゴルフ倶楽部（茨城県）◇6840ヤード・パー72＞今季国内メジャー第2戦「ソニー 日本女子プロゴルフ選手権」が11日に開幕。好調を維持して乗り込んできたのが永井花奈だ。2016年からツアーに参戦して出場試合数は306試合を数えるが、先週まで自身初の3週連続トップ5入り（2位タイ、4位タイ、3位）と、キャリア初の“いい流れ”でメジャーの舞台を迎える。【写真】かっけー！こ