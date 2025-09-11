今年の「マスターズ」を制し、悲願のキャリアグランドスラムを達成したローリー・マキロイ（北アイルランド）。彼のスイングをマネしたいと思っても、「マキロイは体格がすごいからマネできない」と諦めている人も多い。しかし、「私のような女子でもマネして飛距離を伸ばせるポイントもあるんです」と植竹希望は話す。一体どこをどうマネしたらいいのか？【連続写真】筋骨隆々な体で柔軟さもある！ローリー・マキロイのぶっ飛び