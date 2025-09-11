＜ソニー 日本女子プロ選手権初日◇11日◇大洗ゴルフ倶楽部（茨城県）◇6840ヤード・パー72＞大洗GCを舞台に行われる、今季国内女子メジャー第2戦の第1ラウンドが進行している。【写真】笑顔もかわいい！韓国のキューティフルが登場！全ての午前組が前半の競技を終え、青木瀬令奈、小林光希が3アンダーで首位。1打差の3位タイにイ・イェウォン（韓国）、都玲華、佐藤心結が続いている。さらに2打差の1アンダー・6位タイには、