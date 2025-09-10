＜マイナビカップ事前情報◇10日◇瀬田ゴルフコース北コース（滋賀県）◇6351ヤード・パー72＞兵庫県出身の25歳・周藤可歩は大の阪神タイガースファン。遠征先での速報や中継のチェックは欠かさない。前週7日、阪神の2年ぶり通算7度目のセ・リーグ優勝を現地で見届けた。【写真】プロ野球好き女子プロ、大集合？「こんなに早く優勝すると思っていなくて。監督の最後のスピーチも感動しました」と刺激を受けた。「生まれた場所が