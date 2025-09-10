＜ソニー 日本女子プロ選手権事前情報◇10日◇大洗ゴルフ倶楽部（茨城県）◇6840ヤード・パー72＞日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）が、「アジアNo.1のメジャー」を目指す大会は、今年、超難コースとの戦いが待ち受けていそうだ。JLPGAの小林浩美会長が「このゴルフ場で女子の試合がしたかった。昭和の頃はこういうコースで試合をする機会はなかった」と興奮気味に話した難関・大洗GCが、その舞台になる。【写真】きょうの河本結