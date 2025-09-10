＜ソニー 日本女子プロ選手権事前情報◇10日◇大洗ゴルフ倶楽部（茨城県）◇6840ヤード・パー72＞女子プロNo.1決定戦に韓国からトップ選手が出場する。通算9勝、9月8日時点の世界ランキング44位のイ・イェウォン、6勝で同71位のキム・スジ、10勝で同64位のパク・ジニョン、そして8勝で同65位のパク・ヒョンギョン。韓国ツアーを代表する4人が、海を渡り、大洗に挑戦する。【写真】笑顔もかわいい！韓国のキューティフルが登場