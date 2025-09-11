警察によりますと、10日の午後3時ごろ、山形県最上町向町地内の路上で、女子児童が、見知らぬ男から「これあげる」と声をかけられ100円玉を差し出されたということです。 男の特徴は70歳代くらい、体格は小太りで、服装は黒色のジャンパー・黒色の長ズボン・黒色の帽子を身に着けていました。警察は保護者に対し、「お子さんが外出する際、不審者を見かけたり、身の危険を感じたりするようなことがあれば、すぐに警察に通報