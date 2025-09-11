90日間のフライング休みを消化した阿波勝哉（52＝東京）は、9日開幕のボートレース多摩川一般戦から「全てのコースに入る」と前検日（8日）に宣言した。“大外のスペシャリスト”としてチルト3度を武器に強烈な捲りを繰り出してきたが、あまりにも6コースが弱い今のレース形態を考えれば、理由を聞くのは野暮というもの。ファンの思いは「枠なりでも頑張れ！アワカツ！」だろう。「面白いですよ」。心境を聞くと、阿波はそうつ