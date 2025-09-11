九州から関東に停滞する秋雨前線と南からの暖かく湿った空気の影響で、列島は広い範囲で大雨になりやすい状況ですが、東京都心でもこのあとゲリラ雷雨に注意です。11日昼過ぎから横浜や奥多摩、さいたま市など関東の南部の所々で積乱雲が発生しています。気象庁のスーパーコンピューターLFM（メソ気象モデル）は、このあと雨雲が急発達して東京都心も含めて、関東の広い範囲で雷を伴った激しい雨が降ると予想しています。ただ、予