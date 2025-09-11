◇卓球WTTチャンピオンズ マカオ(9〜14日、中国・マカオ)張本智和選手（世界ランク3位）が1回戦に登場し、薛飛選手（世界ランク45位/中国）と対戦。この試合序盤から相手のバックハンドに苦しむと、第1ゲーム、第2ゲームを8−11で連続で失いあとがなくなります。第3セット粘りを見せるも、相手の強打に対応できず0−3（8−11、8−11、9−11）で敗戦。今大会出場していた日本人選手4人（張本選手、戸上隼輔選手、松島輝空選手、篠塚