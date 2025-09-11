幻冬舎の編集者、箕輪厚介氏との不倫疑惑を報じられ、謝罪した人気ユーチューバーでインフルエンサーのいけちゃん（27）が11日、X（旧ツイッター）を更新。金欠を否定した。10日に更新したYouTubeで、秋田県東成瀬村の自宅の引っ越しを動画に収めた。引っ越しの過程を明かす中で、自宅内の電気が止まっていることを明かすシーンがあった。いけちゃんはXで「6年間も私YouTuberとしてやってきているのに、1ヶ月休業しただけで電気代