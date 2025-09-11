ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は１１日、日航国際線の機長が８月、乗務前日に飲酒してハワイ発の３便が遅れた問題で、国土交通省が１０日に昨年から繰り返し飲酒事案が発生しており、同社の管理監督が不十分だったなどとして、厳重注意の行政指導としたことを報じた。国交省で記者会見した鳥取三津子社長は「事態を重く受け止めている。ご迷惑とご心配をおかけし、深くおわび申し上げます」と謝