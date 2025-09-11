◇ナ・リーグドジャース9―0ロッキーズ（2025年9月10日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）は10日（日本時間11日）、本拠でのロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。自身のボブルヘッド人形が配布された一戦の第2打席は右前適時打を放ち、5試合連続安打で連続試合出塁を16に伸ばした。ナ・リーグ西地区首位のチームは同地区最下位のロッキーズに快勝。試合終了までにマジック対象のジャイアンツが敗れて地区優勝