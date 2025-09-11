2025年9月11日現在、すき家の公式アプリで「9月得すきクーポン」を配信しています。月見メニューのクーポンも公式アプリで、25年10月1日8時まで（一部は25年9月12日8時まで）使えるお得なクーポンを公開中です。クーポンの対象商品と値引額は以下の通り。●朝食商品（モーニングサイド商品は対象外）...50円引き●定食商品（牛皿、牛カルビ焼肉皿、牛皿ビールセット、牛カルビ皿ビールセットは対象外）...50円引き●月見すきやき牛