トレックス・セミコンダクターが堅調推移。１１日、米カナメ・キャピタルによるＴＯＲＥＸの保有割合が１１．４４％から１２．４６％に上昇したことが明らかとなり、思惑視した買いを誘ったようだ。同日に提出された変更報告書によると、保有目的は「純投資及び状況に応じて重要提案行為等を行うこと」。報告義務発生日は２日となっている。 出所：MINKABU PRESS