午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は４４３、値下がり銘柄数は１１０２、変わらずは７０銘柄だった。業種別では３３業種中８業種が上昇。値上がり上位に情報・通信、その他製品、鉱業、非鉄金属など。値下がりで目立つのは銀行、保険、輸送用機器など。 出所：MINKABU PRESS