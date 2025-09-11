李在明（イ・ジェミョン）大統領が就任100日を迎え、青瓦台迎賓館で記者会見を開き、今後の大韓民国の成長に向けた政府の国政方向を明らかにした。【韓国】李在明、支持率が3週連続で上昇9月11日、李在明大統領は冒頭発言で「すべての国民を包み込み仕える『みんなの大統領』になるという約束に従い、統合の政治と統合の国政へ進んでいく」と述べた。そして「これから残りの4年9カ月は『跳躍と成長の時間』だ」と強調した。就任100