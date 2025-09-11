「あの人気チェーン店、比べてみました」日本全国にある人気チェーン店を木曜ヒルナンデスが総力取材！今回は、全国各地に６５０店舗以上展開する超人気寿司チェーン店「スシロー」の都心店と郊外店に密着し徹底比較！＜出演者＞やす子杉原凜（日本テレビアナウンサー）＜紹介した施設＞【都心店】スシロー新宿東口店150円〜【郊外店】スシロー横浜梶山店120円〜●人気ランキング【全店舗】※2023年10月〜2024年9月 実