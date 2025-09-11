樋屋製薬は9月1日に、ママと赤ちゃんをサポートするブランド「Here.（ヒヤドット）」の第2弾製品として、授乳中の乳頭や赤ちゃんの口まわりをやさしく保湿できる化粧品「Here.ママニプルケアスティック」を発売した。税別価格は1200円。●100％食品成分、食品8大アレルゲンは一切不使用「Here.ママニプルケアスティック」は、授乳期に多い乳頭の乾燥や赤ちゃんの口まわりのカサつきといったデリケートな悩みに寄り添い、忙しい