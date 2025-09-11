石井表記 [東証Ｓ] が9月11日後場(14:00)に決算を発表。26年1月期第2四半期累計(2-7月)の連結経常利益は前年同期比3.2％増の5.2億円に伸び、従来の10.9％減益予想から一転して増益で着地。 しかしながら併せて、通期の同利益を従来予想の11.9億円→10.5億円(前期は11億円)に11.8％下方修正し、一転して5.0％減益見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した8-1月期(下期)の連結経常