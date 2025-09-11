Image: machi_ya_originals こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。キャッシュレス決済が中心になった今、以前ほど現金をたくさん持ち歩く必要はないはずなのに、なぜかかさばる財布。ポイントカードやレシートで膨らんだ財布を見るたび、「もう少し身軽になれないかな」とため息をついてしまう……。そんな人は少なくないはず。そんなモヤモヤを解