さとふるは9月10日、ふるさと納税の利用実態に関するアンケート調査の結果を発表した。調査は2025年8月19日〜8月25日、7,015人を対象にインターネットで行われた。○9月末までの「前倒し納税」が2.5倍に増加年間の寄付総額を10割とした場合に、9月末までに10割寄付する予定と回答した人は、2024年の14.6%から36.6%に増加し、前年同期比で2.5倍となることがわかった。1月〜9月末までにどのくらいの金額を寄付しましたか、または寄付