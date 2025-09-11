DJIは9月10日、「シルバーウィークの過ごし方」に関するアンケート調査の結果を発表した。調査は2025年08月26日、全国の20歳から69歳の男女600名を対象にインターネットで行われた。○シルバーウィーク、3人に1人は「連休ゼロ」「今年のシルバーウィークは、最長で何連休が取れる予定ですか?」と尋ねたところ、最も多かった回答は「連休は取れない」(31.2%)だった。つまり、約3人に1人がまとまった休暇を取れない見通しとなる。次