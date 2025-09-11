関東エリアで不用品回収・ゴミ屋敷清掃を行うゴンは9月10日、ゴミ屋敷・汚部屋についての調査結果を発表した。調査は2025年9月、ゴミ屋敷・汚部屋に住んでいると自認する全国20〜60代の男女300名を対象にインターネットで行われた。○片付けられない最大の理由は?部屋が片付かない最大の理由は何ですか?「部屋が片付かない最大の理由は何ですか?」という質問に対して、最も多かったのが「片付ける気力や体力がない」(35.7%)だった