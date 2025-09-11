高知競馬（高知市）でデビュー以来１１３連敗を記録し、「負け組の星」として愛された「ハルウララ」（２９歳）が９日に死んだ。全国で一大ブームとなった当時の関係者やファンらから惜しむ声が聞かれた。１９９８年のデビューから１勝もできず、２００４年８月のレースを最後に休養し、その後引退。負け続けてもひたむきに走る姿が共感を呼び、社会現象になった。１０６戦目に騎乗したトップジョッキー・武豊騎手はレース後の