○ドジャース9−0ロッキーズ●＜現地時間9月10日ドジャー・スタジアム＞ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）が現地時間10日のロッキーズ戦に「1番・指名打者」でフル出場。2試合連続となる適時打を放つなど3出塁を記録し、4連勝に貢献した。ロッキーズ先発は、過去対戦で2本塁打を含む8打数6安打と好相性の左腕フリーランド。初回の第1打席は内角高めのフォーシームに初球打ちを試みるも、中飛に倒れた。