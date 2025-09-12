Netflixは2025年9月、日本でのサービス開始から10周年を迎える。これを記念し、戸田恵梨香主演「地獄に堕ちるわよ」、役所広司主演「俺のこと、なんか言ってた？」、アニメ「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」の3作品を発表した。前2作は2026年に、アニメは世界配信を予定する。Netflixはミッション「Entertain the World（世界を楽しませる）」のもと、日本と世界の視聴者に多様な物語を届けてきたと説明する。202