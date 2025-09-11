【モデルプレス＝2025/09/11】女優の臼田あさ美が10日、自身のInstagramを更新。膝丈スカートを着こなしたスタイリッシュな姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】臼田あさ美、美脚際立つ膝丈スカート姿◆臼田あさ美、チェック柄スカートで美脚披露臼田は、フォトグラファー・Local Artist氏が撮影したファッションカルチャーメディア「The Fashion Post」の写真を公開。すらりとした美しい脚のラインが印象的な、黒いトップ