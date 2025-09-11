ロッキーズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、本拠地ロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。8回に打撃妨害で出塁した。捕手のミットを思い切り叩きながら、レフトまで打球を運んだことに驚きが広がっている。8回1死一、二塁の打席。相手右腕モリーナとの対戦。フルカウントからの7球目だった。大谷の打球はレフトへの平凡なフライに。しかし、本人はすぐさま何かを訴えた。捕手フルフォードのミ