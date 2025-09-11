俳優の松下洸平が１１日、東京・上野の東京都美術館で行われた「ゴッホ展家族がつないだ画家の夢」（１２日〜１２月２１日）の取材会に出席した。ファン・ゴッホと彼を支えた家族に焦点をあてる展覧会。ゴッホの作品３０点以上、日本初公開の手紙４通などを展示する。サポーターと音声ナビゲーターを務める松下は、大阪展に続いて２度目の訪問。「何度でも足を運びたくなる空間。『オリーヴ園』が好きです。再会できて、うれ