◆米大リーグドジャース９―０ロッキーズ（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ナ・リーグ西地区首位のドジャースが同地区最下位のロッキーズをスイープ（３戦３勝）。５連敗の後は４連勝で９月最初の９連戦を終え、４日（同５日）に消滅していた地区優勝マジック「１３」が再点灯した。この日はド軍との直接対決を７試合残している同地区３位のジャイアンツが敗戦し、首位から８ゲーム差に後退。